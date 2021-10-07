Швеція та Данія призупинили використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna серед молодих людей. Причиною є повідомлення про рідкісні випадки серцевих захворювань серед вакцинованих.

Про це пише The National.

Так, у Швеції призупинили використання препарату серед людей молодше 30 років. Натомість у Данії вакцину наразі не використовуватимуть серед неповнолітніх.

Національне агентство охорони здоров'я Швеції заявило, що дані вказують про ризик міокардиту і перикардиту серед молодих людей, яким ввели цю вакцину.

Агентство зазначило, що зв'язок між серцевими захворюваннями та вакцинацією цим препаратом особливо очевидний після введення другої дози. Проте у відомстві зазначили, що ризик ускладнень дуже невеликий.

Міокардит і перикардит — це запальні захворювання серця. Симптоми можуть відрізнятися, але часто ці хвороби викликають у людей задишку, сильне серцебиття, яке може бути нерегулярним, і біль у грудях.

Це вже не перше повідомлення про можливі серцеві ускладнення після щепленням цим препаратом. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ще у липні заявило про зв'язок між запаленням серця і застосуванням вакцин Pfizer та Moderna.

Тоді регулятор зазначив, що серцеві захворювання повинні бути вказані як можливі побічні ефекти згаданих вакцин. За даними EMA, такі випадки здебільшого виникали протягом 14 днів після вакцинації, частіше після другої дози у молодих чоловіків.