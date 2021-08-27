Почему стоит купить встраиваемую технику на кухню?

Последнее время многие покупатели стремятся купить комплект встроенной техники для кухни, ведь это отличный способ экономии свободного пространства. К тому же вы сможете разместить все так, как будет комфортно. Такая техника представлена в разных ценовых сегментах, есть как бюджетные, так и дорогие премиальные варианты. Интернет-магазин «Стилус» рассказывает о преимуществах встраиваемой техники на кухне.

Преимущества встраиваемой кухонной техники

Покупатели предпочитают комплект встраиваемой техники вместо обычного по следующим причинам:

Техника гармонично вписывается в интерьер. Поместить встраиваемый холодильник можно в кухонный гарнитур, плиту встроить в столешницу, а духовку встроить в шкаф. С точки зрения дизайна такие решения выглядят куда интереснее, чем отдельностоящие устройства. Свободная столешница. Часто столешница заставлена разными приборами, которые занимают свободное место. Установите встраиваемую технику в специальные панели, колонны и мебель, и поверхности будут свободны для приготовления блюд. Компактные размеры. Встроенной технике нужно меньше места, чем отдельностоящей. Благодаря этому вы разместите большое количество приборов в ограниченном пространстве. Эстетичность и стиль. Спрятать технику за однородными привлекательными панелями гораздо проще и целесообразнее для поддержания единого стиля на кухне, чем подбирать каждый раз технику, которая будет сочетаться в интерьере.

Единственный недостаток встраиваемой техники заключается в необходимости разбирать шкаф или стенку если потребуется ее чинить.

Ассортимент

На сайте магазина stylus.ua вы найдете самую разную встраиваемую технику: от микроволновок до двухдверных холодильников:

варочные поверхности;

духовые шкафы;

микроволновые печи;

духовки;

холодильники;

посудомоечные машины и т.д.

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