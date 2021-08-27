Почему стоит купить встраиваемую технику на кухню?
Комплект встроеной техники для кухни - отличный способ экономии свободного пространства.
Последнее время многие покупатели стремятся купить комплект встроенной техники для кухни, ведь это отличный способ экономии свободного пространства. К тому же вы сможете разместить все так, как будет комфортно. Такая техника представлена в разных ценовых сегментах, есть как бюджетные, так и дорогие премиальные варианты. Интернет-магазин «Стилус» рассказывает о преимуществах встраиваемой техники на кухне.
Преимущества встраиваемой кухонной техники
Покупатели предпочитают комплект встраиваемой техники вместо обычного по следующим причинам:
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Техника гармонично вписывается в интерьер. Поместить встраиваемый холодильник можно в кухонный гарнитур, плиту встроить в столешницу, а духовку встроить в шкаф. С точки зрения дизайна такие решения выглядят куда интереснее, чем отдельностоящие устройства.
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Свободная столешница. Часто столешница заставлена разными приборами, которые занимают свободное место. Установите встраиваемую технику в специальные панели, колонны и мебель, и поверхности будут свободны для приготовления блюд.
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Компактные размеры. Встроенной технике нужно меньше места, чем отдельностоящей. Благодаря этому вы разместите большое количество приборов в ограниченном пространстве.
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Эстетичность и стиль. Спрятать технику за однородными привлекательными панелями гораздо проще и целесообразнее для поддержания единого стиля на кухне, чем подбирать каждый раз технику, которая будет сочетаться в интерьере.
Единственный недостаток встраиваемой техники заключается в необходимости разбирать шкаф или стенку если потребуется ее чинить.
Ассортимент
На сайте магазина stylus.ua вы найдете самую разную встраиваемую технику: от микроволновок до двухдверных холодильников:
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варочные поверхности;
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духовые шкафы;
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микроволновые печи;
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духовки;
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холодильники;
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посудомоечные машины и т.д.
Заходите в интернет-магазин «Стилус» и выбирайте свой идеальный комплект встроенной техники для кухни.