Афганістан: 640 людей на борту

Військово-транспортний літак C-17 Globemaster III (архівне фото)

Фото зроблене на борту літака McDonnell Douglas/Boeing C-17 Globemaster - це американське стратегічне транспортне судно, розроблене для Повітряних сил США у 1980-х та на початку 1990-х років.

640 людей були на борту літака, коли той покидав афганський аеропорт, пише ВВС.

Це число наближається (хоча й менше) до рекордної кількості людей, яких коли-небудь перевозив будь-який літак - у травні 1991 року Ізраїль в рамках рятувальної операції "Соломон" вивіз на Boeing 747 більше тисячі єврейських біженців з Ефіопії.

Як повідомляє американський чиновник, якого цитує Defense One, літак, на якому зробили фото, лише один з кількох рейсів з Кабулу, які вивезли сотні афганців з країни.

Ця фотографія разюче відрізняється від знімків, які з'явилися з понеділка, на яких видно, як тисячі афганців проривалися у кабульський аеропорт після того, як Талібан взяв під контроль їхнє місто.

Американським військовим було важко утримати ситуацію під контролем.

Тоді ж з'явилися кадри, як літак того ж типу C-17 Globemaster злітав крізь натовп афганців, що намагалися потрапити і чіплялися за нього.

За даними медіа, щонайменше двоє людей впали і розбилися, коли він злетів.

У соцмережах багато питають про те, чому на всіх цих відео більшість людей, які втікають - чоловіки.

Одне з можливих пояснень - жінки просто залишаються вдома через страх того, як з ними поводитиметься Талібан.

Інша ймовірна причина полягає в тому, що багато родин бажають, щоб першими поїхали чоловіки, які зможуть допомагати фінансово з-за кордону та згодом зможуть забрати їх до себе.

Водночас кількість тих, хто спробував виїхати з Афганістану літаками, насправді може бути лише краплею в морі тисяч людей, які прагнуть залишити країну через режим талібів.

Серед тих, хто втікає, багато афганців, які раніше працювали на структури США як перекладачі та інші робітники - зараз вони вважають, що з приходом талібів їхнє життя в небезпеці.

Іншою вагомою причиною для біженців є досвід попереднього правління Талібану у 1990-х з його варварськими покараннями та жорстокими правилами для жінок.