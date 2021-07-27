Град розміром у яблуко пошкодив сотні автомобілів в Італії

В Італії град випав у центральних регіонах. Було перекрито рух на головній автостраді А1 у районі Парми, сотні машин і будинків пошкоджено.

Про це повідомляє Il Fatto Quotidiano.

Град пройшов напередодні в другій половині дня. Автомобілістів і місцевих жителів негода застала зненацька: градини розміром з яблуко побили автомобільне скло і залишили вм'ятини на кузовах машин.

Рятувальники перекрили рух на автостраді Мілан - Неаполь приблизно на три години для проїзду техніки і рятувальників. Сталося кілька невеликих ДТП.