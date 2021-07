Prometheus запускає проєкт перекладу найкращих світових онлайн-курсів українською мовою!

Prometheus за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні запускає проєкт перекладу найкращих світових онлайн-курсів українською мовою!

Усі охочі зможуть безкоштовно навчатися програмування на онлайн-курсі Гарварду, підприємництва у викладачів Массачусетського технологічного інституту, кар’єрного зростання на курсі Інституту лідерства, інновацій та викладання Пола Р. Макферсона університету імені Макмастера та створення стартапів на програмі бізнес-акселератору Y Combinator. І все це в українському перекладі!

На слухачів очікують професійно озвучені українською відеолекції, перекладені завдання, відповіді на запитання, а також можливість отримати сертифікат про успішне завершення курсу.

Реєстрацію на перші чотири курси проєкту вже відкрито на Prometheus!

Курс «Веб програмування з Python та JavaScript CS50».

Продовження легендарного курсу «CS50: Основи програмування» Гарвардського університету, який вважається одним з найкращих курсів вивчення програмування у світі. Разом з викладачами курсу ви перейдете на новий рівень та навчитесь створювати інтерактивні вебзастосунки.

Курс «Школа стартапів» від знаменитого бізнес-акселератора “Y Combinator”.

Вартість компаній-випускників “Y Combinator”, серед яких “Airbnb”, “Dropbox” та “Stripe”, становить близько 300 мільярдів доларів, а одним з гостьових лекторів курсу є Марк Цукерберг. На курсі ви навчитеся створювати успішні стартапи з нуля — від пошуку ідеї та фінансування до реалізації та налагодження сталих бізнес-процесів.

Курс «Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал»

Від професорки Інституту лідерства, інновацій та викладання Пола Р. Макферсона університету імені Макмастера Барбари Оклі та професора Інституту біологічних досліджень Салка Терренса Седжновскі.

Барбара Оклі співтворець найпопулярнішого онлайн-курсу у світі «Навчаймось вчитись», авторка книги «Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential». На курсі ви розберетеся, як будувати успішну кар'єру, зрозумієте, як отримувати максимум від онлайн-навчання, де шукати наставників та як правильно з ними працювати.

Курс «Підприємництво 101: хто ваш клієнт?»

Від викладачів Массачусетського технологічного інституту Erdin Beshimov та Bill Aulet. Опануйте головну навичку для підприємців-початківців — правильно визначати свого клієнта. Під час навчання ви дізнаєтеся, як провести інтерв'ю з потенційними клієнтами, зрозумієте різницю між аналізом ринку зверху вниз і знизу вгору, а також навчитесь правильно обирати ринок для вашого товару чи послуги.

