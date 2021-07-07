У Нідерландах поранено відомого журналіста-розслідувача
Одна з пяти куль влучила у голову і зараз журналіст бореться за своє життя.
Журналіста-розслідувача Пітера Р. де Вріса поранили під час стрілянини в Амстердамі.
Про це повідомляє Reuters.
Напад стався відразу після того, як журналіст вийшов зі студії телеканалу в центрі Амстердама. Нападники вистрілили п'ять разів, одна куля влучила йому в голову.
"Він був важко поранений і бореться за своє життя. Він наш національний герой. Рідкісний, мужній журналіст, який постійно боровся за справедливість", - заявила мер Амстердама Фемке Халсема.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав напад шокуючим.
"Це напад на відважного журналіста і на вільну пресу, яка так важлива для нашої демократії. Ми молимося, щоб він вижив", - зазначив він.
Поліція вже затримала трьох підозрюваних, в тому числі і ймовірного стрілка.