У Нідерландах поранено відомого журналіста-розслідувача

Журналіста-розслідувача Пітера Р. де Вріса поранили під час стрілянини в Амстердамі.

Про це повідомляє Reuters.

Напад стався відразу після того, як журналіст вийшов зі студії телеканалу в центрі Амстердама. Нападники вистрілили п'ять разів, одна куля влучила йому в голову.

"Він був важко поранений і бореться за своє життя. Він наш національний герой. Рідкісний, мужній журналіст, який постійно боровся за справедливість", - заявила мер Амстердама Фемке Халсема.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав напад шокуючим.

"Це напад на відважного журналіста і на вільну пресу, яка так важлива для нашої демократії. Ми молимося, щоб він вижив", - зазначив він.

Поліція вже затримала трьох підозрюваних, в тому числі і ймовірного стрілка.