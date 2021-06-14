У Росії горить автозаправна станція

За інформацією ТАСС, у Новосибірську (Росія) стався вибух на автозаправній станції (АЗС). Мінімум 16 постраждалих.

Представник компанії "Єврогаз" розповів, що пожежа почалася під час заправки автомобіля. На відео видно, що вибух був потужний. Пожежі, що виникла у результаті вибуху, присвоєно третій (підвищений) номер складності.

Площа загорання 800 кв. м.

Постраждали 16 осіб, серед них двоє пожежників. Один з потерпілих знаходиться у важкому стані.

Біля АЗС перекрили шосе. Автомобілістам рекомендують шукати альтернативні шляхи об'їзду. Також перекриті трамвайні колії.

Станом на зараз вогонь продовжують гасити.