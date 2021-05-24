У Білорусі затримано також і дівчину Протасевича

Білоруські силовики разом із засновником телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем у Мінську затримали і його дівчину.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу Олександр Добровольський - білоруський політик, радник Світлани Тихановської.

“Роман заарештований у Мінську. Затримана також його дівчина”, - сказав він.

Пара разом летіла рейсом із Афін до Вільнюса, додав він.

Як повідомляє TUT.BY, затриманою є Софія Сапега, їй 23 роки, вона здобуває освіту в Європейському гуманітарному університеті у Вільнюсі.

Інформація про затримання Софії з'явилася також на сайті ЄГУ.

За даними вузу, студентка - громадянка Росії. У неділю, 23 травня, вона поверталася з відпустки з хлопцем. Після того, як літак посадили, її затримали співробітники Слідчого комітету по Мінську.

В ЄГУ Софія навчається за програмою «Міжнародне право і право Європейського Союзу». Готувалася до захисту магістерської.

«Наскільки я знаю, Софія народилася в Росії, закінчила школу у Білорусі, а потім поїхала навчатися до Литви. З Романом вони познайомилися десь пів року тому. Мені здається, Софія була аполітичною людиною. Вона малює, захоплюється модою», - цитує TUT.BY знайомого затриманої дівчини.

На відпочинок до Греції, зазначив знайомий, Софія і Роман полетіли два тижні тому.

Нагадаємо, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.