Аварія на канатній дорозі в Італії

Аварія на канатній дорозі в Італії

Загинуло 14 осіб.

Джерело: Відомості

Близько першої години дня 23 квітня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря, обірвалася кабіна і впала у лісистій та важкодоступній місцевості. 

У кабіні перебувало  15 пасажирів.

Тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. Вижив єдиний пасажир - 5-річна дитина, вона перебуває у лікарні у важкому стані. 

Більшість постраждалих італійці. 

Нагадаємо, канатну дорогу запустили з серпня 2016 року. До цього вона два роки ремонтувалась. 

Не працювала і під час локдауну.

Наразі інформації,чому не спрацювали запобіжники, передбачені системою канатної дороги для подібних випадків, немає. 

Ведеться розслідування. Для цього створили окрему комісію у міністерстві інфраструктури. 

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