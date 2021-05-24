Аварія на канатній дорозі в Італії

Близько першої години дня 23 квітня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря, обірвалася кабіна і впала у лісистій та важкодоступній місцевості.

У кабіні перебувало 15 пасажирів.

Тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. Вижив єдиний пасажир - 5-річна дитина, вона перебуває у лікарні у важкому стані.

Більшість постраждалих італійці.

Нагадаємо, канатну дорогу запустили з серпня 2016 року. До цього вона два роки ремонтувалась.

Не працювала і під час локдауну.

Наразі інформації,чому не спрацювали запобіжники, передбачені системою канатної дороги для подібних випадків, немає.

Ведеться розслідування. Для цього створили окрему комісію у міністерстві інфраструктури.