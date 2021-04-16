США запровадили нові санкції проти російських фізичних осіб та організацій

США, як і обіцяли, запровадили нові санкції проти Росії. Згідно з документом, забороняється фінансовим організаціям брати участь у розміщеннях на первинному ринку рублевих чи нерублевих облігацій.

США також вишлють з країни 10 працівників російської дипломатичної місії у Вашингтоні.

Адміністрація Байдена чітко дає зрозуміти: США хочуть, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними, проте Вашингтон буде захищати національні інтереси і відповідатиме на дії російського уряду, спрямовані на завдання шкоди США.

Крім того, йдеться про те, щоб відповісти на переслідування опозиціонерів та журналістів у Росії, а також на порушення принципів міжнародного права - зокрема, поваги до територіальної цілісносі інших країн.