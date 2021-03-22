Болгарським військовим, яких підозрюють у шпигунстві, обрано запобіжний захід

Суд в Софії обрав запобіжний захід п'ятьом співробітникам Міністерства оборони Болгарії та військової розвідки, підозрюваним у шпигунстві на користь Росії. Як і шостий фігурант справи, всі вони були заарештовані, передає Болгарське національне телебачення (БНТ).

Телеканал зазначає, що засідання суду тривало до п'ятої години ранку за місцевим часом. Звинувачення стверджує, що зібрало достатньо доказів проти п'ятьох обвинувачених. Серед них - колишній начальник військової розвідки Іван Ілієв, керівник секретної служби в парламенті Любомир Медаров і заступника начальника управління бюджету і витрат армії Міноборони Болгарії полковник Петро Петров , а також два діючих співробітника військової розвідки.

Повідомляється, що в ході обшуків в будинку і офісі Петрова були виявлені конфіденційні документи НАТО .

19 березня болгарська прокуратура повідомила про те, що шість співробітників Міністерства оборони Болгарії та військової розвідки затримані за підозрою в шпигунстві на користь Росії.