ЄС затвердив санкції проти росіян, які дотичні до порушення прав людини
Крім громадян Росії санкції включають громадян Китаю та Лівії.
Рада міністрів закордонних справ ЄС затвердила санкції проти 11 чоловік, включаючи громадян Росії, Китаю та Лівії, за порушення прав людини.
Імена росіян, яких торкнуться нові обмеження, не називаються.
Раніше в березні повідомлялося , що Євросоюз розширить санкції за порушення прав людини, вони торкнуться ряду країн, в тому числі будуть введені проти осіб з Росії. Очікувалося , що в новий список причетних до порушень людських прав увійдуть громадяни Китаю, Росії, Північної Кореї, Еритреї, Лівії і Південного Судану.
На початку березня стало відомо про те, що влада США і Великобританії готують нові санкції відносно Росії. За даними Bloomberg, заходи можуть включати в себе внесення до списку санкцій російських бізнесменів, які до цього в ньому не фігурували.