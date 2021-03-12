З 15 березня у кількох воєводствах Польщі введуть локдаун

З 15 березня у Мазовєцькому та Любуському воєводствах введуть локдаун, - повідомив міністр здоров’я. Це наслідок стрімкого зростання кількості заражень в цих регіонах, що спостерігалося в останні дні. Раніше такий же локдаун від суботи буде запроваджено у Вармінсько-Мазурському та Поморському воєводствах, інформує Польське радіо..

Під час прес-конференції, що відбулася 11 березня, міністр здоров’я Адам Нєдзєльський заявив, що дотримання принципу «Залишайся вдома» дозволить зменшити масштаб третьої хвилі епідемії:

«Це винятково важливо. І я закликаю, аби ми знову почали дотримуватися правила або принципу "Залишися вдома". Залишися вдома, якщо не мусиш (виходити – ред.). Я всіх закликаю до обмеження своєї активності, до провітрювання приміщень, до перебування у провітрюваних приміщеннях (а принаймні до регулярного виконання цього).