1,9 трильйона складе допомога американцям в умовах пандемії

Президент США Джо Байден підписав закон про пакет економічної допомоги у зв'язку з пандемією коронавіруса обсягом в $ 1,9 трильйона.

Закон передбачає прямі виплати більшості американських платників податків, чиї річні доходи не перевищують $ 80 тисяч ($ 160 тисяч для подружніх пар) по $ 1400 на людину. На ці витрати планується витратити $ 400 мільярдів.

Крім того, передбачена виплата федерального допомоги по безробіттю в розмірі $ 300 в тиждень для 9,5 млн осіб, що залишилися без роботи.

Ще $ 350 млрд буде виділено у вигляді фінансової допомоги урядам штатів і місцевій владі.

План порятунку Америки також включає в себе фінансування закупівлі вакцин і предметів медичного призначення, і новий пакет екстреної фінансової допомоги, спрямованої домогосподарствам, малим підприємствам, а також урядам штатів і місцевій владі.