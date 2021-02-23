Дитина залізла у пральну машину і померла

У Новій Зеландії дитина дошкільного віку забралася в пральну машину з фронтальним завантаженням і померла. Про подію повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався ввечері 19 лютого в передмісті Крайстчерча. Дитину виявили після включення машини. У поліції повідомили, що потерпілого в без свідомості доставили в місцеву лікарню, де він і помер. Встановлюються всі обставини події.

Співробітники поліції відзначили, що не вважають смерть підозрілою.

Видання з посиланням на експертів закликало батьків бути пильними і попередило, що допитливі діти можуть непомітно забратися в машину, що загрожує трагедією - дорослі можуть запустити цикл, не знаючи, що дитина знаходиться всередині.