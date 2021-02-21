Прокуратура США зацікавилась податками Трампа

Прокуратура округу Мангеттен зобов'язала податкову агенцію міста Нью-Йорк надати інформацію у рамках кримінального розслідування можливих зловживань у компанії Дональда Трампа.

Прокуратура розслідує, чи компанія колишнього президента США штучно завищувала вартість своїх активів у сфері нерухомості для отримання вигідних умов кредитування. А також, чи компанія Трампа занижувала вартість активів - тих самих об'єктів нерухомості - аби знизити їх оподаткування.

У коментарі виданню Рейтерс, очільниця податкової комісії Нью-Йорка Френсіс Хенн підтвердила, що був запит від прокуратури.

До активів колишнього президента Трампа у Нью-Йорку належать, серед інших, “Вежа Трампа” та “Трамп Плаза”.

Раніше прокуратура робила запит щонайменше до двох кредиторів - компаній Deutsche Bank і Ladder Capital Finance - на інформацію про кредити, видані для фінансування операцій компанії Трампа у сфері нерухомості.

Як писало цього місяця видання The Wall Street Journal, починаючи з 2012 року, дочірні компанії інвестиційної корпорації Ladder Capital позичили Дональду Трампу 280 мільйонів доларів.

Адвокати Дональда Трампа та Trump Organization відмовились коментувати цю інформацію.

За словами журналістів, у Ladder Capital працює син фінансового директора Trump Organization Аллена Вайсельберга.

Це вже не перше розслідування, яке прокурори Нью-Йорка розпочали щодо Дональда Трампа. Наразі тривають розслідування щодо його податків, інформує Голос Америки.