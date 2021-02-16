У ВООЗ констатували зниження захворюваності на COVID-19 удвічі

Захворюваність COVID-19 знизилася вдвічі з початку року. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус у ході брифінгу, його трансляція велася в Twitter .

За його словами, число нових випадків заражень коронавірусів скоротилося майже в два рази з початку січня, коли реєструвалося більше п'яти мільйонів інфікувань у всьому світі на тиждень. До 8 лютого цей показник досяг 2,6 мільйона нових випадків захворювань. «Це показує, що прості заходи в сфері охорони здоров'я спрацьовують навіть незважаючи на присутність нових різновидів [коронавіруса]», - вказав глава організації.

За словами Гебреісуса, нинішня тенденція в ситуації з коронавірусом дає більше надії на те, що пандемію вдасться взяти під контроль. Велике значення матиме й те, як світова спільнота відповість на зниження захворюваності. Глава ВООЗ зробив висновок, що проблема остаточно ще не вирішена, хоч її масштаби і зменшилися, і якщо припинити боротьбу на будь-якому з фронтів, то вона повернеться з оглушливим громом.