Навальний повертається в Росію

«Питання «повертатися чи ні» переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити, – написав політик у соціальних мережах. – Росія – моя країна, Москва – моє місто, я за ними сумую».

Нагадаємо, російський опозиційний політик Олексій Навальний, який у Німеччині від серпня проходив лікування і реабілітацію після отруєння бойовою речовиною «Новачок», заявив, що повертається в Росіюі він уже придбав квиток на 17 січня.

Що на нього чекає, невідомо. Є інформація лише про те, що Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії звернулася з клопотанням до Симоновського районного суду Москви з проханням замінити Навальному умовний термін ув’язнення на реальний у справі «Ів Роше». Тому політику може загрожувати затримання і відправлення в місця позбавлення волі.