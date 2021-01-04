У Туреччині знайшли мертвою прикуту до стільця українку

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У турецькому місті Бодрум в провінції Мугла виявили мертвою 25-річну громадянку України. Про це повідомляє видання Milliyet.

За даними газети, тіло жінки знайшли 2 січня на віллі, яку вона орендувала. При цьому українка була прикута наручниками до стільця. Відзначається, що до моменту виявлення її тіла жінка була мертва вже кілька днів.

Як встановила поліція, 31 грудня українка замовила собі їжу і більше з дому не виходила. До правоохоронних органів Туреччини звернулася її мати, яка не змогла додзвонитися до дочки з України.

На даний час основною причиною смерті жінки вважають самогубство. За даними поліції, всі три дверні замки на віллі були закриті зсередини, при цьому на вікнах будинку встановлені залізні решітки, так що пробратися в будинок зовні було неможливо. Крім того, на місці події було знайдено ряд доказів, що вказують на те, що померла могла намагатися накласти на себе руки.

Як пише Milliyet , жінка довгий час страждала від сильного головного болю і часто їздила на лікування в Україну.