В Індії десятки людей загинули під дахом крематорію
Крематорій не витримав кількості людей.
Дах крематорію обрушився на голови кількох десятків індійців, які прийшли на похорон. Про це повідомляє The Times of India.
Інцидент стався в місті Мураднагар в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії під час дощу. Як наголошується, люди стовпилися під дахом, щоб не промокнути. Більшість з них - родичі чоловіка, якого в цей час кремували.
В результаті під завалами загинула 21 людина. У той же час NDTV зазначає, що померло 22 людини, а з-під уламків живими дістали щонайменше 38 осіб. Деяких доставили в лікарню.
Головний міністр штату Йоги Адітьянатх заявив, що за кожного загиблого рідним виплатять 200 тисяч рупій (близько 2750 доларів). Він також доручив місцевій владі розслідувати причини події і підготувати доповідь.
Співчуття у зв'язку зі тим, що трапилося висловив президент Індії Рам Натх Ковінд і прем'єр-міністр Нарендра Моді. Вони також побажали постраждалим якнайшвидшого одужання.