В Індії десятки людей загинули під дахом крематорію

Кадр: The Times of India

Дах крематорію обрушився на голови кількох десятків індійців, які прийшли на похорон. Про це повідомляє The Times of India.

Інцидент стався в місті Мураднагар в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії під час дощу. Як наголошується, люди стовпилися під дахом, щоб не промокнути. Більшість з них - родичі чоловіка, якого в цей час кремували.

В результаті під завалами загинула 21 людина. У той же час NDTV зазначає, що померло 22 людини, а з-під уламків живими дістали щонайменше 38 осіб. Деяких доставили в лікарню.

Головний міністр штату Йоги Адітьянатх заявив, що за кожного загиблого рідним виплатять 200 тисяч рупій (близько 2750 доларів). Він також доручив місцевій владі розслідувати причини події і підготувати доповідь.

Співчуття у зв'язку зі тим, що трапилося висловив президент Індії Рам Натх Ковінд і прем'єр-міністр Нарендра Моді. Вони також побажали постраждалим якнайшвидшого одужання.