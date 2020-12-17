ВООЗ радить зустрічати Новий рік на вулицях

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) радить у зв'язку з пандемією коронавіруса зустрічати Новий рік і Різдво на вулицях. Рекомендації ВООЗ, випущені напередодні свят, розміщені на сайті організації.

«По можливості, свято слід проводити на вулиці, їх учасники повинні носити маски та дотримуватися дистанції», - попередили в організації.

Якщо ж свята проходять в приміщенні, слід збирати не надто багато людей і провітрювати кімнати, що знизить ризик зараження. Однак ВООЗ нагадала, що такі святкування навіть невеликими групами небезпечні, так як на них присутні люди різного віку і з різних сімей.

Також в ВООЗ повідомили, що в перші тижні 2021 року існує великий ризик нового спалаху заражень коронавірусом, якщо необхідні заходи не будуть вжиті в новорічні свята.