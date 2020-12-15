Байден озвучив своє перше завдання на посаді президента

Кандидат від Демократичної партії США Джо Байден, який набрав на другому етапі президентських виборів більше необхідних для перемоги 270 голосів виборників, назвав своє першочергове завдання на посаді президента. Він заявив, що в першу чергу займеться боротьбою з епідемією коронавіруса - вакцинацією і відновленням економіки. Про це йдеться на сайті його перехідної команди.

«Мова не про політику. Мова про те, щоб врятувати життя », - такий вислів Байдена наводиться на сайті.

Він розповів, що його адміністрації потрібно стримати поширення хвороби і компенсувати її наслідки: зайнятися вакцинацією населення і фінансово допомогти нужденним американцям.

Раніше Байден анонсував виступ з промовою на честь перемоги на виборах. Він зазначив, що вибори були чесними, і закликав народ до єдності. Також політик закличе боротися з пандемією і виробити пакет заходів для підтримки економіки.

Нагадаємо, 3 листопада в США відбулися чергові президентські вибори. Байден набрав необхідну для перемоги кількість голосів виборників і обійшов чинного главу держави Дональда Трампа.