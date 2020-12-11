Франція з 15 грудня вводить комендантську годину

Влада Франції з 15 грудня введе комендантську годину з метою боротьби з коронавірусом: переміщатися буде заборонено з 20 години вечора до 6 ранку. Про це оголосив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, його слова передає Franceinfo.

«Ми відновимо комендантську годину з 15 грудня. Вона буде починатися з 20, а не з 21 години, її будуть суворо контролювати, виключення будуть строго обмежені», - заявив Кастекс. Він уточнив, що 24 грудня заради святкування Різдва буде зроблено виняток, а ось вечірки на честь нового року не помилують.

Попередній план комендантської години передбачав початок о 21 годині. Дотримання заборони на переміщення контролюватимуть 100 тисяч поліцейських по всій країні.

За даними інституту Джонса Хопкінса, Франція знаходиться на п'ятому місці в світі за кількістю заражених коронавірусом нового типу - там налічується понад 2,3 мільйона випадків інфікування. Понад 57 тисяч французьких пацієнтів померли, в їх числі - колишній президент країни.