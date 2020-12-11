Євросоюз підготував санкції проти Туреччини

Учасники зустрічі глав держав і урядів Євросоюзу погодили введення санкцій проти Туреччини. Про це повідомляє France Presse.

Однією з ключових тем для обговорення на саміті були названі дії Туреччини в Середземному морі. Лідери ЄС вирішили розширити санкції проти країни через незаконну діяльність держави.

«ЄС залишається прихильним захисту інтересів союзу і країн-членів, а також підтримці регіональної стабільності. У зв'язку з цим саміт доручає Раді ЄС прийняти додатковий чорний список на підставі рішення від 11 листопада 2019 року, що стосується обмежувальних заходів через незаконну діяльність Туреччини в Середземному морі», - наголошується в документі.

Раніше в листопаді Європарламент прийняв резолюцію, що закликає ввести жорсткі санкції проти Туреччини через її поведінку в Середземному морі.