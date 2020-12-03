У Москві арештували фізика-аеродинаміка

У Москві заарештували російського фізика - кандидата технічних наук Анатолія Губанова. Про це в четвер, 3 грудня, повідомляє «Інтерфакс» .

За даними агентства, Лефортовський суд санкціонував арешт вченого, який підозрюється у злочині за статтею 275 КК РФ ( «Державна зрада»). Він буде перебувати в СІЗО до 2 січня 2021 року.

Губанов працює в Московському фізико-технічному інституті (МФТІ), де проводить лекції з практичної аеродинаміки високошвидкісних літальних апаратів. Йому загрожує до 20 років колонії.

Нагадаємо, 12 листопада заарештували росіянина Дмитра Федоткін, теж за підозрою в державній зраді.