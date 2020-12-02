COVID забрав життя сімейної пари в один день

Фото: Desnoyer Funeral Home

Чоловік і дружина з американського міста Джексон, штат Мічиган, прожили в шлюбі 47 років, захворіли COVID-19 і померли в один день. Про це повідомляє сайт телеканалу Fox 15.

24 листопада 75-річний Леслі (Leslie) і 78-річна Патриція МакУотерс (Patricia McWaters) померли в лікарні у результаті зараження коронавірусом. Їх смерті записані в один і той же час.

«Це красиво, але і трагічно. Майже як Ромео і Джульєтта. Вони не хотіли жити одне без одного», - сказала їхня донька Джоанна Сіско (Joanna Sisk).

Леслі був водієм вантажівки і ветераном резерву ВМС США, а Патриція - медсестрою. Вона 35 років пропрацювала в операційній лікарні Джексона. Патриція була главою сім'ї, у неї була ділова жилка, в той час як Леслі був веселуном і любив смішити друзів і родину.

Вони любили разом ходити на танці в бар, де вперше зустрілися, їздити на своєму Corvette 1959 на автомобільні шоу і грали в карти та інші ігри під час сімейних вечорів. У пари залишилися дві дочки, троє онуків і шість правнуків.

«Втрачати одного з батьків важко, але двох ще гірше. Вся наша сім'я вбита горем», - сказала Сіско.