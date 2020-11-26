Південна Корея заявила, що припиняє війну з Північною Кореєю

Мун Джеін Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

Південна Корея вирішила домогтися припинення війни з Північною. З таким наміром виступив південнокорейський президент Мун Чже Ін на зустрічі з главою МЗС Китаю Ван І в Сеулі, його цитує агентство «Енхап».

«Південна Корея буде і надалі домагатися закінчення війни і позбавлення Корейського півострова від ядерної зброї», - заявив Мун Чже Ін. Він також подякував Пекіну за «конструктивну роль» і допомогу в досягненні мирної угоди на півострові.

Нагадаємо, 18 червня Північна Корея пригрозила Південній військовою відповіддю «за межею уяви». До цього країна попередила сусіда про підготовку військової відплати за поширення агітаційних листівок, які ображають владу республіки.

9 червня Пхеньян вимкнув усі лінії зв'язку з Сеулом. Незадовго до цього з'явилося розпорядження КНДР про остаточне припинення спілкування по всіх каналах, включаючи військові та спеціальну лінію між вищим керівництвом двох країн.