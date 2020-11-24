Тренер-педофіл прикинувся дівчиною, щоб зваблювати дітей

У Британії 36-річний футбольний тренер-педофіл прикинувся молодою дівчиною і змусив 51 хлопчика відправити йому фото або відео непристойного характеру. Всього чоловік зізнався в 96 злочинах, пише Daily Mail.

Британець втирався в довіру до хлопчиків від чотирьох до 14 років, а потім починав шантажувати їх, щоб ті відправляли йому більш розпусні фотографії, а також фотографії своїх молодших братів і сестер. Відзначається, що деяких юнаків подібним тиском він довів до самогубства.

За даними слідства, всього Девід Уїлсон контактував з 5 000 дітей в Британії і за кордоном, 500 з яких відправляли йому фото. Відзначається, що зловмисник не проявляв співчуття, навіть коли жертви благали його припинити шантаж.

Дітей Вілсон спокушав з 2016 по 2020 рік. Він купував сім-карти, заводячи на них підроблені акаунти в Facebook. Через них він знайомився з хлопчиками під виглядом їх ровесниць і відправляв їм інтимні фото дівчат з інтернету в обмін на фото хлопчиків. Розслідування по його справі зайняло три роки.