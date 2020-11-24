Адміністрація Трампа відкрила двері для передачі влади Байдену

Після тижнів очікування адміністрація президента Дональда Трампа в понеділок розчистила шлях обраному президенту Джо Байдену до Білого дому, надавши йому доступ до брифінгів та фінансування, навіть коли Трамп пообіцяв продовжувати. боротьба з результатами виборів. Про це повідомляє Reuters.

Республіканець Трамп хоч і не визнав перемоги свого демократичного суперника, в понеділок зробив заяву про те, що його співробітники співпрацюватимуть з Байденом. Це свідчить про значні зрушення і є найближчим до визнання поразки.

Байден виграв 306 виборчих голосів, що значно перевищує 270, необхідних для перемоги, проти 232 голосів Трампа. Байден також має понад 6 мільйонів голосів у загальнонаціональних виборах.

Юридичні зусилля кампанії Трампа щодо скасування виборів майже повністю зазнали краху в ключових штатах поля бою, і все більша кількість республіканських лідерів, керівників підприємств та експертів з національної безпеки закликали президента дозволити розпочати перехід влади.