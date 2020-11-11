Дівчині викололи очі на замовлення батька

Фото: Mohammad Ismail / Reuters

В Афганістані терористи викололи очі дівчині, яка не послухалася батька і влаштувалася на роботу проти його волі. Про це повідомляє Reuters .

На 33-річну Хатер напали невідомі біля поліцейського відділку в провінції Газні, де вона працювала в кримінальному відділі. Останнє, що вона пам'ятає, - трьох чоловіків на мотоциклі. Вони вистрілили в неї і завдали удари ножем в очі. Прийшовши до тями в лікарні, Хатер нічого не бачила, навколо була темрява. «Я запитала лікарів, чому я нічого не бачу? Мені сказали, що мої очі ще забинтовані через рани. Але в той момент я вже зрозуміла, що в мене забрали очі», - розповіла вона.

Місцева влада і постраждала звинувачують у трагедії бойовиків терористичного руху «Талібан». За їхньою версією, вони вчинили напад на Хатер за наводкою її батька, який категорично був проти її роботи поза домом, не дивлячись на дозвіл чоловіка. «Талібан» заперечує свою причетність до події.

Хатер розповіла, що влаштувалася на роботу в поліцейську дільницю три місяці тому, втіливши таким чином свою мрію працювати поза домом. За її словами, по шляху на службу вона багато раз помічала, як за нею йде батько. Дівчина впевнена, що батько зв'язався з талібами і просив їх перешкодити їй ходити на роботу. Вона передбачає, що він дав їм копію її посвідчення особи як доказ того, що вона працює в поліції. Крім того, в день нападу батько телефонував їй кілька разів, щоб дізнатися про її місцезнаходження.