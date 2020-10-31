Уряд Грузії оплатить своїм громадянам комунальні послуги за чотири місяці

Уряд Грузії оплатить населенню комунальні рахунки за електроенергію і природний газ за чотири місяці, заявив прем'єр-міністр Георгій Гахар, інформує Новини-Грузія.

Комунальні послуги оплатять фізичним особам за чотири місяці - листопад, грудень, січень і лютий. Це частина антикризового плану уряду в рамках допомоги жителям Грузії, які постраждали від коронавіруса.

Прем'єр зазначив, що ті громадяни, хто не потребує такого роду допомоги, можуть з сьогоднішнього дня від неї відмовитися і подати відповідну заяву.

«Ми вже озвучили третю хвилю антикризового плану уряду. Це включає допомогу як бізнесу, так і соціальну підтримку. З 1 листопада починається оплата комунальних послуг нашим громадянам в зимовий період. Це буде чотири місяці, починаючи з листопада. Ця допомога торкнеться кожної сім'ї, яка споживає електроенергію до 200 кВт, а також до 200 кубометрів газу, включаючи плату за воду і очищення. Це той мінімум, ніж сьогодні уряд може підтримати своїх громадян », сказав Гахар.

Кількість абонентів, які споживають щомісячно менше 200 кВт електроенергії, складає 1,2 мільйона, і в середньому держава виділить 17 мільйонів ларі (5,3 мільйона доларів) на оплату комунальних послуг цих громадян.

Також в Грузії 670 тисяч абонентів, які споживають до 200 кубометрів природного газу на місяць. Для погашення їх рахунків держава виділить 27 мільйонів ларі (майже 8,4 мільйона доларів).