Ізраїль закликає хасидів на білорусько-українському кордоні повертатися додому

Ізраїльська влада у четвер, 17 вересня, закликала вертатися назад хасидських паломників, які застрягли на білорусько-українському кордоні, і хочуть потрапити в Україну на святкування юдейського Нового року, незважаючи на те, що кордони для іноземців закриті у зв’язку з пандемією коронавірусу, інформує Польське радіо.

Близько двох тисяч паломників з Ізраїлю, але й з Франції, Великої Британії та США, приїхали у Білорусь і намагаються як прочани дістатись в Україну, понад 1000 осіб застрягли на так званій нейтральній зоні у невизначених умовах, – повідомляє агентство AFP.

В середу, 16 вересня, Офіс президента України заявив, що більшість паломників прибули з Ізраїлю, вірячи у плітки, що український кордон з Білоруссю відкритий. Паломники хочуть потрапити до Умані у Центральній Україні, де 18-20 вересня святкуватимуть Рош Хашана.

«Україна оголосила, що не дасть згоди на в’їзд на свою територію. Я закликаю наших громадян, аби вони поверталися до Ізраїлю і дотримувались карантину після приїзду», – повідомив у четвер ізраїльський міністр вищої освіти і водного господарства Зеев Елькін.

«Ситуація не змінилася. На кордоні з Україною перебуває близько тисячі паломників, а на території Білорусі – до 2 тисяч», – повідомив речник української Прикордонної служби Андрій Демченко. Він запевнив, що «ситуація спокійна». Паломники «танцюють, співають і моляться», – додав Андрій Демченко.