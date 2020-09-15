Польща запропонує «План Маршалла» для Білорусі

У понеділок, 14 вересня, відбулася зустріч очільника польського уряду Матеуша Моравєцького і міністрів його уряду з представниками опозиції, присвячена ситуації в Білорусі, інформує Польське радіо.

Голова Канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик назвав тригодинну зустріч плідною. За словами чиновника, дискусія була предметною, а її учасники згодні, що найважливішим є суверенітет Білорусі: «Звичайно, між нами є розходження щодо шляхів досягнення цього, також можуть бути різниці в питаннях, пов’язаних із подробицями. Конфедерація кілька разів наголошувала на розходженні поглядів. Але основна мета, тобто суверенітет Білорусі, який у результаті означає також безпеку і стабільність Польщі, – бездискусійна».

Під час зустрічі в прем’єр-міністра обговорено розвиток подій у Білорусі та можливі форми допомоги. У Білорусі тривають акції протесту після президентських виборів, що відбулися 9 серпня. Опозиція та значна частина суспільства вважають, що їх результати сфальсифіковано.

Міністр Міхал Дворчик повідомив, що на найближчому засіданні лідерів Європейського Союзу очільник польського уряду, від імені Вишеградської групи, представить «План Маршалла» для Білорусі: «Пропозиція ряду дій, передусім економічних, але не тільки, що могли б бути запропоновані Білорусі у випадку повторення і правильного проведення виборів. Йдеться про допомогу Білорусі і своєрідну дорожню мапу, пов’язану зі створенням стабілізаційного фонду».

Міністр Міхал Дворчик додав, що розмова стосувалася також посилення парламентської дипломатії, не лише в Європейському парламенті, щоб питання Білорусі було присутнім на міжнародному форумі. «На жаль, не всі країни в ЄС проявляють таку емпатію, як Польща, країни Балтії та країни нашого регіону», – прокоментував міністр.