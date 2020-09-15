Хасиди-паломники намагаються прорватись в Україну через білоруський кордон

На території прикордонних з Україною районів перебуває понад 1,5 тис. євреїв-хасидів - всі вони прагнуть в'їхати в країну для святкування юдейського нового року Рош ха-Шана. Про це повідомляє білоруське видання "Белта", а також українська Держприкордонслужба в Фейсбук.

"За наявною в Держприкордонкомітеті інформацією, на території прикордонних з Україною районів перебуває понад 1,5 тис.євреїв-хасидів, які планували потрапити в суміжну державу у зв'язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем", - повідомила "Белта" з посиланням на білоруське прикордонне відомство.

За даними українських прикордонників, вчора після обіду в одному з пунктів пропуску в межах Чернігівської області фіксувалося прибуття груп іноземних громадян. Незважаючи на обмеження в'їзду вони намагаються потрапити до України.

Глава ДПС Сергій Дейнеко зустрівся з представниками іноземців і довів до їхнього відома вимоги постанови Кабміну щодо обмеження в'їзду іноземців, попередив про неприпустимість порушення українського кордону.

Дейнеко сказав, що іноземці нестимуть за це відповідальність, а прикордонники не допустять спроб порушення кордону.

Нагадаємо, раніше Державна комісія ТЕБ і НС дозволила в'їзд в Умань від 5 до 10 тис. паломників-хасидів. Хоча Кабінет міністрів і Державна комісія ТЕБ і НС від початку заборонили паломникам-хасидам відвідувати Умань цього року, а уряд Ізраїлю закликав хасидів утриматися від поїздок в Україну, щоб уникнути загрози зараження коронавірусом.

У 2020 році пройде 5781-й юдейський Новий рік Рош-ха-Шана. Цього року його святкування припадає на 18-20 вересня.

Святкування юдейського нового року в Умані пов'язане з тим, що в місті похований цадик (праведник) Нахман, а його могила - одна з найбільш шанованих святинь і місце паломництва для представників Брацлавської течії хасидизму.