Кандидат у президенти США Джо Байден у разі перемоги обіцяє Україні летальне озброєння

Кандидат у президенти США Джо Байден у разі перемоги на виборах має намір надати Україні летальне озброєння. Про це сказано в заяві Байдена з приводу 29-ої річниці Незалежності України.

"Як президент я дам зрозуміти Кремлю, що він повинен припинити агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена-Харріса гарантуватиме, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі смертоносну зброю, при цьому спонукаючи Україну проводити важливі реформи, які життєво важливі для її успіху", - заявив Байден.

У своїй заяві Байден також говорить про те, що Дональд Трамп не протистоїть Володимиру Путіну і "відмовляється від життєво важливої військової допомоги, намагаючись змусити президента України Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року".

Зазначимо, що адміністрацію попереднього президента США Барака Обами, у якого Байден був віце-президентом республіканці критикують саме за відмову надати Україні летальну зброю.