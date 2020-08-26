У китайському Пекіні не залишилося жодного зараженого коронавірусом ​

Пекінський комітет з питань гігієни та охорони здоров'я оголосив, що останні два пацієнта з підтвердженим коронавірусів виписалися з лікарні, а в місті не залишилося жодного хворого.

Як стверджує міська влада, з початку пандемії в Пекіні зафіксували 935 випадків зараження коронавірусом. Всі пацієнти вже виписані з медичних установ.

На даний час в місті діє ослаблений режим карантинних заходів: носіння масок на вулиці перестало бути обов'язковим, однак в громадському транспорті або приміщеннях їх наявність все ще є необхідною.

За останніми даними, на сьогоднішній день в Китаї було зафіксовано майже 85 тис. випадків зараження коронавірусом. Жертвами пандемії стали понад 4,6 тис. осіб.

Нагадаємо, китайська влада заявила про спалах пневмонії в місті Ухань 31 грудня 2019 року. Захворювання викликає новий тип коронавіруса SARS-CoV-2. Пізніше, 11 березня, ВООЗ оголосила спалах коронавіруса пандемією. У світі кількість заражених перевищила 23,5 млн, померли понад 800 тисяч пацієнтів.