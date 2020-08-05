Взрив у Бейруті забрав понад сім десятків життів, тисячі поранених

Міністр внутрішніх справ Лівану Мухаммед Фахмі повідомив, що в порту Лівану вибухнула велика партія аміачної селітри, яка зберігалася на одному зі складів.

Кілька найсильніших вибухів в порту Бейрута знищили всю прибережну інфраструктуру. За попередніми даними, 73 людей загинули та понад 3 тисячі людей отримали поранення, ці дані продовжують змінюватися і не є остаточними.

За даними місцевих ЗМІ, міністерство отримувало доповідь про загрозу зберігання в гавані вантажу вибухонебезпечних речовин ще чотири місяці тому, проте жодних належних заходів вжито не було. Причиною детонації селітри могло стати коротке замикання.

За словами заступника представника генсека, унаслідок інциденту в столиці Лівану були поранені 48 співробітників ООН і 27 членів їх сімей.

Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб", дружина і дочка прем'єра поранені, однак ця інформація офіційно не підтверджена.

Генсек ліванського відділення Червоного Хреста Джордж Кеттані заявив, що унаслідок вибуху в порту Бейрута загинуло "дуже багато" людей. За його словами, загиблих знаходять і в районах, розташованих поруч з портом, і у відносно віддалених. Кеттані підкреслив, що евакуація постраждалих ще триває. Потрібно багато донорської крові. Наслідки вибуху він назвав катастрофічними.

Посольство України в Лівані не має відомостей про постраждалих унаслідок вибуху в Бейруті українців. Це випливає з повідомлення на сторінці диппредставництва в Facebook.

"Термінове оголошення. У зв'язку з вибухами в порту Бейрута 4 серпня прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, дзвонити на цілодобову гарячу лінію посольства за номером 0961 592 16 68", - йдеться в заяві.