Польща не проводитиме військовий парад 15 серпня

Міноборони Польщі через коронавірус вирішило скасувати масштабний військовий парад, присвячений Дню війська польського і 100-ої річниці перемоги польських військ над Червоною армією в битві за Варшаву 15 серпня 1920 року, який був запланований на 15 серпня у Варшаві, інформують польскі ЗМІ.

Як заявили в оборонному відомстві, санітарні служби країни не рекомендували проводити цей захід.

У Міноборони Польщі відзначили, що інші підготовлені військовим відомством торжества, які пов'язані зі святкуванням столітньої річниці Варшавської битви, відбудуться за планом. При цьому військовий парад буде перенесено на інший час, повідомили в міністерстві.