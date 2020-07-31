Трамп уже не хоче перенесення виборів

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бажає перенесення президентських виборів, які повинні пройти в листопаді.

Глава держави пояснив, що хотів би провести вибори в призначений термін. Однак при цьому Трамп розкритикував практику голосування поштою. За його словами, він не бажає чекати результатів три місяці, щоб дізнатися, що всі бюлетені зникли, а вибори нічого не значать через цю корумповану практику.

Президент також пояснив, що його слова про вибори неправильно витлумачили. Він всього лише хотів сказати, що результати виборів повинні бути відомі в день голосування, а не через дні, місяці або роки.

Раніше Трамп заявив, що вибори президента США 2020 року можуть стати «найбільш сфальсифікованими» за всю історію країни. За словами президента, це пов'язано з можливістю голосувати поштою.