У Норвегії чоловік порізав трьох жінок

У норвезькому місті Сарпсборг на півдні країни невідомий напав з ножем на трьох жінок. Одна з них від отриманих поранень померла, повідомляє Норвезька державна телерадіокомпанія (NRK).

Відзначається, що всі три напади були здійснені в ніч з 14 на 15 липня в різних районах міста. Одна з тих, що вижили, знаходиться в критичному стані в лікарні, інша поранена в руку.

Повідомлення про напади стали надходити після півночі. Поліція блокувала центр міста і закликала жителів не залишати домівки. У стані підвищеної готовності перебувають кілька бригад швидкої допомоги.

Одна з постраждалих змогла пізнати зловмисника, після чого правоохоронці затримали його. Поліцейські виключили варіант того, що злочинець діяв не один.