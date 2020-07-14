У Монголії зафіксована смерть від бубонної чуми

У Монголії зафіксована смерть в результаті зараження бубонною чумою. Про це інформує міністерство охорони здоров'я країни.

Померлий 15-річний підліток з південно-західної частини країни. Хлопець помер по дорозі в лікарню. Відзначається, що за кілька днів до цього підліток разом з друзями їв страву з м'яса монгольського бабака - відомого переносника сезонної чуми.

Нагадаємо, смертельне захворювання поширюється в Китаї і Монголії

Понад 20 людей, причетних до трапези або контактували з померлим, поміщені на карантин. Влада сусідніх з Монголією областей Китаю раніше попереджали своїх громадян не наближатися до диких тварин з метою уникнення зараження.

Спеціаліст з особливо небезпечних інфекцій, доктор медичних наук Владислав Перлів заявив, що у спалаху бубонної чуми в Китаї і Монголії нічого страшного немає, так як в східних країнах часто виникає така ситуація і там є спеціальні служби, які протягом багатьох років запобігають поширенню хвороби.