На вимогу водія одягнути маски, чоловіка побили до смерті

Фото: Philippe Monguillot / Facebook

У Франції помер водій автобуса Філіп Монгуйо після того, як був побитий пасажирами, які відмовилися надіти медичні маски в транспортному засобі. Про це пише Le Parisien .

Інцидент стався в неділю, 5 липня, в Байонна. Як розповіли представники слідства, в автобус сіла компанія з п'яти осіб. 58-річний водій нагадав їм про вимогу носити маски у всіх видах громадського транспорту, проте пасажири не стали цього робити, не пред'явивши також проїзні квитки. Почалася суперечка, в результаті чоловіки напали на водія і стали наносити йому удари кулаками і ногами, після чого втекли.

Водій без свідомості був доставлений в лікарню, де незабаром помер. Пасажирам, які напали на нього, пред'явлені звинувачення, їх особистості не розкриваються.

Мер Байонни Клод Олів засудив напад як «варварський» і заявив, що міська влада працює над тим, щоб забезпечити безпеку водіїв автобусів.