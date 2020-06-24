У світі одужали більше 5 мільйонів чоловік

У світі з початку пандемії коронавірусів заразилися понад 9,3 млн осіб, майже 480 тисяч померли. Одужали понад 5 млн пацієнтів, пише DW.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в черговий раз звернув увагу на брак міжнародної координації в боротьбі з коронавірусів. За його словами, вірус неможливо перемогти політикою одинаків, а одноосібні кроки "виводять ситуацію з-під контролю".