Во вторник президент Трамп объявил о мерах исполнительной власти, но демократы и либеральные группы быстро опровергли его планы, поскольку они еще далеки от радикальных изменений, необходимых для решения проблемы, так называемой культуры системного расизма и жестокости, которая вызвала общенациональные протесты. Во вторник,16.06.2020 Президент США - Дональд Трамп издал указ о реформе полиции далее, представлен оригинальный текст, распоряжения.

В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президентом в соответствии с Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки. Лента новостей Украины Факты ICTV предоставляет самые горячие новости мира, ну а сам оригинал документа, распределяется следующим образом, далее:

Отношения между согражданами и сотрудниками правоохранительных органов являются важным элементом их способности обеспечить такую ​​защиту. Работая напрямую, сотрудники правоохранительных органов США могут помочь создать безопасную среду, в которой мы все можем процветать.

К сожалению, были случаи, когда некоторые офицеры злоупотребляли своей властью, бросая вызов доверию американского народа, что приводило к трагическим последствиям для некоторых лиц ставшими жертвами нации. Все американцы имеют право жить с уверенностью в том, что сотрудники правоохранительных органов и агентства в их структурах будут соответствовать основополагающим идеалам страны и будут защищать права всех людей. В частности, в афроамериканских общинах мы должны удвоить наши усилия для быстрого устранения недоразумений.

Конституция США гласит , что одной из ее основных целей является установление справедливости. Поколения американцев шли, сражались, истекали кровью и умирали, чтобы защитить обещание нашего учредительного документа и защитить наши общие неотъемлемые права. Федеральные, штатные, местные и территориальные лидеры должны действовать в поддержку населения.

Государственные и местные правоохранительные органы должны постоянно оценивать и совершенствовать свою практику и политику для обеспечения прозрачного, безопасного и подотчетного предоставления правоохранительных услуг своим общинам. Независимые органы по проверке полномочий могут ускорить эти оценки, повысить доверие граждан к правоприменительной практике и разрешить выявление и устранение внутренних недостатков до того, как эти недостатки нанесут вред населению или сотрудникам правоохранительных органов.

Генеральный прокурор должен сертифицировать независимые органы по проверке полномочий, которые соответствуют стандартам, установленным Генеральным прокурором. Авторитетные независимые органы по проверке полномочий, имеющие право на сертификацию Генеральным прокурором, должны рассмотреть определенные темы в своих обзорах, такие как политика и обучение в отношении методов применения силы и деэскалации; инструменты управления эффективностью, такие как системы раннего предупреждения, которые помогают определить сотрудников, которым может потребоваться вмешательство; и лучшие практики в отношении участия сообщества. Стандарты генерального прокурора по сертификации должны требовать, чтобы независимые проверяющие органы как минимум подтвердили, что:

- политика штата или местного правоохранительного органа в отношении применения силы запрещает использование удушающих приемов-, ограничивающие способность человека дышать в целях обездвиживания, - за исключением случаев, когда применение физической силы разрешено законом.

- Генеральный прокурор должен взаимодействовать с существующими и потенциальными независимыми органами по проверке полномочий, чтобы поощрять их предлагать экономически эффективный и целенаправленный процесс проверки полномочий в отношении надлежащей политики применения силы, к которой правоохранительные органы любого уровня в городских и сельских юрисдикциях могут получить доступ.

- Генеральный прокурор создает базу данных для обмена информацией между федеральными, штатными, местными и территориальными правоохранительными органами в отношении случаев применения чрезмерной силы, связанных с вопросами правоприменения, с учетом соответствующей конфиденциальности и права на надлежащую правовую процедуру.

- База данных, описанная в подразделе (а) этого раздела, должна включать механизм для отслеживания, насколько это допустимо, увольнений или де-сертификации сотрудников правоохранительных органов, уголовных приговоров сотрудников правоохранительных органов за дежурное поведение и гражданских судебных решений против сотрудники правоохранительных органов за ненадлежащее применение силы. База данных, описанная в подразделе (а) этого раздела, должна учитывать случаи, когда сотрудник правоохранительных органов уходит в отставку или уходит в отставку, находясь под активным расследованием, связанным с применением силы. Генеральный прокурор принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы информация в базе данных состояла только из случаев, когда сотрудникам правоохранительных органов был предоставлен справедливый процесс.

- Генеральный прокурор должен регулярно и периодически предоставлять общественности сводные и анонимные данные из базы данных, описанной в подразделе (а) настоящего раздела, в соответствии с применимым законодательством.

- Генеральный прокурор, по мере необходимости, в консультации с министром здравоохранения и социальных служб выявляет и развивает возможности для обучения сотрудников правоохранительных органов в отношении встреч с лицами, страдающими психическим здоровьем, бездомностью и зависимостью; повысить потенциал социальных работников, работающих напрямую с правоохранительными органами; и предоставить руководящие указания относительно разработки и реализации программ совместного реагирования, в которых участвуют социальные работники или другие специалисты в области психического здоровья, работающие вместе с сотрудниками правоохранительных органов, с тем чтобы они приезжали и совместно решали ситуации. Генеральный прокурор и министр здравоохранения и социальных служб должны расставлять приоритеты для ресурсов, в зависимости от обстоятельств и в соответствии с применимым законодательством, для поддержки таких возможностей".