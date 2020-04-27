Число заражених COVID-19 у світі досягла майже трьох мільйонів осіб

Число заражених новим типом коронавіруса COVID-19 у світі майже досягла трьох мільйонів чоловік. Про це свідчать дані порталу Worldometrics .

Так, позитивний результат аналізів на тест на коронавірус за час пандемії здобули 2 994 761 громадянин.

Крім того, жертвами коронавірусної інфекції числяться 206 992 пацієнта.

Від захворювання в світі вилікувалися 878 820 осіб. На даний момент число пацієнтів, чий стан оцінюється як важкий, становить 57 603 особи.

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року китайська влада заявили про спалах пневмонії у місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавіруса, якому присвоєно офіційну назву COVID-2019.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах нового коронавіруса пандемією.