Живий чи мертвий: Північна Корея заперечує смерть Кім Чен Ина

Радник президента Республіки Корея з дипломатії і питань національної безпеки Мун Чжон Ін заявив про те, що глава КНДР Кім Чен Ин живий і здоровий. Про це повідомляє CNN .

Він уточнив, що північнокорейський лідер з 13 квітня перебуває в районі Вонсана.

Радник президента Південної Кореї підкреслив, що позиція уряду з цього питання залишається незмінною.

Раніше Гонконгська супутникова телемовна компанія HKSTV повідомила про загибель Кім Чен Ина . Крім того, в японських ЗМІ з'явилася інформація про те, що північнокорейський лідер перебуває у «вегетативному стані» після операції. При цьому державне радіо КНДР повідомило громадянам країни, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин веде «активну діяльність».