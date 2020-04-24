Кількість загиблих від коронавірусу у США перетнула позначку у 50 тисяч

Загальна кількість жертв коронавіруса в США досягла 50 031. За весь час пандемії COVID-19 діагностований у 870 468 людей, вилікуватися зуміли 80 937 чоловік.

31 грудня 2019 року китайська влада заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавіруса, якому присвоєно офіційну назву COVID-2019.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах нового коронавируса пандемією.