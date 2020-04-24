Іспанія вирахувала, коли коронавірус потрапив до країни

Коронавірус нового типу циркулював по Іспанії вже в середині лютого. Таку сенсаційну заяву зробили місцеві вчені за підсумками дослідження. Фахівці хотіли з'ясувати, як коронавірус потрапив на територію країни і яким чином виник іспанський штам. Вони вивчили біоматеріал великої кількості інфікованих, а потім зробили попередній висновок. «Результати дослідження вказують на те, що новий коронавірус вже циркулював по країні в середині лютого, і виключають наявність нульового пацієнта», - розповіли вчені.

Вони вважають, що інфекція могла проникнути до Іспанії 15 різними шляхами, в тому числі з КНР і Європи. При цьому експерти в ході аналізу дізналися, що шанхайський тип коронавіруса потрапив на територію Іспанії зовсім не через Китай. Виявилося, що масовий сплеск зараження раніше всього стався в Валенсії, інфекцію завезли туди футболісти і вболівальники. Такий висновок підтверджує заяву мера італійського міста Бергамо Джорджіо Горі: на матчі Ліги чемпіонів 19 лютого могли захворіти десятки тисяч фанатів, тоді ще ніхто не знав багато чого про вірус.

Нагадаємо, вперше спалах коронавіруса була зафіксована в китайському місті Ухань в грудні 2019 року. З КНР вірус швидко поширився по світу і охопив уже практично всі країни. Держави змушені були закрити кордони і ввести карантин. COVID-19 забрав життя вже понад 192 тисяч осіб, захворіли понад два мільйони. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію. Іспанія стала однією з найбільш постраждалих від інфекції країн. Вона поступається за кількістю хворих тільки США - в Америці зафіксовано понад 886 тисяч випадків зараження.