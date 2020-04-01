У китайському Ухань повністю знято карантин

В кінці березня в китайському місті Ухань в провінції Хубей було знято режим жорсткого карантину, введений два місяці тому. Кілька днів поспіль там не було зафіксовано жодного випадку захворювання.

Як повідомляє Meduza, в місті вже відновили роботу більшість підприємств і громадський транспорт. З 8 квітня буде повністю знято обмеження на сполучення з іншими населеними пунктами.

Раніше посол Китаю у РФ Чжан Ханьхуей заявив, що КНР розробила вакцину проти коронавірусу, яка продемонструвала ефективність.