Как поступить в канадский вуз? Инструкция от SIMPLEX.UA

Если вы решили, что ваш ребенок будет получать образование в Канаде – это несомненно отличный выбор! Канада – идеальная страна для иностранных студентов. Потому что:

здесь невероятно огромный выбор вариантов обучения

по данным мировых рейтингов Times Higher Education, Shanghai University и QS Rankings, не менее 37 канадских университетов входят в число 300 лучших университетов мира, что свидетельствует о высоком качестве образования

Канада - многонациональная страна, что гарантирует огромный опыт в практике языка, а также в социальном и культурном плане

очень хорошие карьерные перспективы и возможности остаться в стране после обучения для получения опыта работы

Менеджер по поступлению в Канаду образовательного агентства SIMPLEX.UA составил для вас небольшую шпаргалку. Итак, как это происходит, и что нужно, чтобы поступить в заветный канадский вуз:

1. Выбрать предмет / специальность

Будь-то прикладное искусство или наука, компьютерные технологии или психология, юриспруденция или медицина. Здесь каждый найдет «свою» область для изучения. Это один из самых важных этапов, ведь от выбора зависит ваша будущая профессия.

2. Выбрать университет

При выборе университета существует много нюансов: местоположение, рейтинг, количество студентов, стоимость обучения и многое другое. Помочь с выбором университета поможет наш компетентный менеджер. Также в интернете огромное количество информации о колледжах и вузах, которую вы можете изучить самостоятельно, только не забывайте, что не всем сайтам и форумам можно доверять. Самый надежный источник для поиска информации - официальный сайт самого вуза.

3. Подготовка к подаче заявления

Высокие оценки здесь играют большую роль. Многие ВУЗы требуют оценки выше средних, поэтому, чем выше оценки, тем выше шансы поступить в хороший университет. При работе со студентами мы, в SIMPLEX.UA, рассматриваем конкретные баллы и подбираем конкретные вузы, поэтому общего совета нет. На практике для успешного поступления требуется иметь средний балл в аттестате не менее 9.0 по 12 бальной шкале.

4. Подтвердить знание языка

В Канаде можно выбрать один из языков обучения или оба: французский или/и английский. В зависимости от того, какой язык выбран, нужно подтвердить уровень владения им.

Основные тесты по английскому языку, принятые ведущими университетами Канады – это IELTS, C1 Advanced и TOEFL

Тесты по французскому языку: DALF, DELF, TEF, TCF и TestCan

5. Собрать необходимые для поступления документы

Каждый университет устанавливает свои требования для поступления, но ниже представлены те, которые требует большинство:

выпускной сертификат или диплом

анкета

резюме

мотивационное письмо

доказательство наличия финансов на время обучения

два рекомендательных письма, подтверждающих подготовку к магистратуре / докторантуре (включая письма от работодателей)

нотариально заверенные переведенные документы плюс оригиналы

6. Учесть сроки подачи заявок

В большинстве университетов крайний срок подачи документов для поступления на весну – 1 сентября. Поступление на осень обычно начинается уже с 15 января, но все зависит от вуза и программы. Чтобы увеличить шансы на получение письма о зачислении, нужно подать заявку за 8–12 месяцев до начала обучения. Вы получите официальное письмо о принятии от университета не позже чем через 1-2 месяца после закрытия приема документов (обычно значительно раньше).

7. Заключительные шаги

Позаботьтесь о медицинской страховке

Получите студенческую визу в Канаду

Узнайте все о вузе, вариантах проживания, средних расходах студентов в регионе и прочих подробностях заранее

Покупайте билет на самолет в Канаду только после получения визы

Поступление в канадские вузы, как видно, процесс не скорый. Да и не стоит спешить, ведь от этого этапа будут зависеть следующие несколько лет жизни студента и его будущая карьера. Ну а если вам нужна помощь в поступлении, обращайтесь в SIMPLEX.UA.